Milan-Juventus 4-2, Sarri: “Sessanta minuti di livello mondiale e poi il blackout” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Abbiamo fatto sessanta minuti di livello mondiale ed eravamo in controllo della partita. Poi c’è stato un blackout a cui non dobbiamo prestare troppa attenzione perché non è il caso di fare processi in vista della prossima partita contro l’Atalanta”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Juventus per 4-2 in rimonta contro il Milan a San Siro. Dopo essere passata in vantaggio di due gol con Rabiot e Cristiano Ronaldo, la formazione bianconera si è fatta rimontare nel giro di sette minuti dalle reti di Ibrahimovic, Kessié e Rafael Leao prima di crollare definitivamente col poker siglato da Rebic. “Abbiamo fatto delle partite brutte e le abbiamo perse giustamente. Ma questo non è un periodo negativo, stiamo facendo bene e dei blackout possono succedere, soprattutto in questo momento ... Leggi su sportface

