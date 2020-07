Milan-Juventus 4-2, Leao: “Abbiamo meritato la vittoria. Ibrahimovic mi dà tanti consigli” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Siamo stati bravi a fare il nostro lavoro. Abbiamo meritato la vittoria e la reazione della squadra è stata grande. Ed è stata decisiva la voglia di lottare fino all’ultimo minuto”. Queste le parole di Rafael Leao, autore del gol del momentaneo tris del Milan nel 4-2 inflitto alla Juventus a San Siro. “C’è amaro in bocca per la stagione ma comunque mancano tante partite e dobbiamo continuare così”, ha spiegato l’attaccante ai microfoni di Dazn prima di soffermarsi sul rapporto con Ibrahimovic: “Continua a darmi tanti consigli, vuole aiutarmi perché è convinto che posso fare la differenza. Futuro? Nella prossima stagione sarò ancora in rossonero”, ha concluso. Leggi su sportface

