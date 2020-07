Milan-Juventus 4-2, i tifosi contro Sarri: il tecnico sommerso dalle critiche, le reazioni social (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Sarri finisce nel mirino dei social. La Juventus torna a perdere in campionato, sprecando da risultato di 0-2 a favore, e cede 4-2 in casa del Milan, vanificando quello che poteva essere il successo chiave per la vittoria dello scudetto. E così l’allenatore bianconero torna a essere contestato in maniera aspra, ecco le reazioni social più feroci nei confronti del tecnico toscano dopo la sconfitta inaspettata nella sua genesi. Lo scudetto non lo hai vinto tu… Lo hanno perso le avversarie!#MilanJuve#Sarri pic.twitter.com/OtsIDVYWPI — ∂αɳเℓα🐝👑 (@Danila9631) July 7, 2020 È come se la Juve, che in verità non mi è mai sembrata dominare, avesse finito la benzina dopo il 2-0. Molto bene il Milan (che ha spento la luce solo contro la Spal).Sarri continua a darmi l’impressione ... Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - juventusfc : LIVE ?? da San Siro! Inizia il pre partita di #MIlanJuve, su - AntoVitiello : #calhanoglu convocato per Milan Juventus - fadebellis : RT @segnanti: Milano, 7 luglio 2020 I rossoneri travolgono la Juventus con la loro punta di diamante. #fotografiesegnanti #7luglio #Milan… - mrmnft : Non il DIAVOLO, ma la JUVE con almeno 3 pseudo giocatori (scarsi) tiene in gioco il Campionato. Dybala e M. de Ligh… -