Milan, i convocati per la Juventus: out Castillejo (Di martedì 7 luglio 2020) Il Milan, mediante un comunicato ufficiale, annuncia i convocati per la sfida di questa sera contro la Juventus. PORTIERIBegović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. DIFENSORICalabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli. CENTROCAMPISTIBennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers. ATTACCANTIColombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić. Foto: Sito ufficiale Milan L'articolo Milan, i convocati per la Juventus: out Castillejo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

