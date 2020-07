Milan da urlo, Juve suicida: rossoneri sotto di due reti, vincono 4-2 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Harakiri Juve, il Milan ringrazia. In vantaggio per 2-0 a San Siro e virtualmente a +10 sulla Lazio in classifica, la squadra di Sarri si addormenta incredibilmente e subisce quattro gol nell'arco di venti minuti che di fatto lasciano ancora aperti i giochi Scudetto. I bianconeri restano a +7 sulla Lazio a sette giornata dalla fine, ma sabato prossimo saranno attesi da un durissimo confronto in casa contro l'Atalanta. I biancocelesti di Inzaghi, invece, ospiteranno all'Olimpico il Sassuolo. Non bastano alla Juve il primo gol in Serie A di Rabiot e il numero 730 in carriera di Ronaldo, il 30esimo della stagione di cui 26 in campionato. Malissimo in difesa Rugani e Danilo. Il Milan compie una rimonta storica, vince per 4-2 e si porta momentaneamente da solo al quinto posto in classifica con 49 punti, a +1 su Roma e Napoli. Con la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, la squadra di ... Leggi su liberoquotidiano

Harakiri Juve, il Milan ringrazia. In vantaggio per 2-0 a San Siro e virtualmente a +10 sulla Lazio in classifica, la squadra di Sarri si addormenta incredibilmente e subisce quattro gol nell'arco di ...

Milan -Juve, Zuliani contro l'arbitro napoletano Guida: "Rigore inventato e indecente! Rabiot meraviglioso"

"A parti invertite sappiamo quali sarebbero stati i titoli?", si chiede il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani dopo la sconfitta della Juve. Claudio Zuliani, direttore di JTV, dopo la sconf ...

