Michelle Hunziker, minacce di morte dopo il servizio a Giovanna Botteri: “Travolta da shitstorm” (Di martedì 7 luglio 2020) Michelle Hunziker intervistata per il Corriere della Sera, ha parlato nuovamente della polemica scaturita dopo Striscia la Notizia e il servizio su Giovanna Botteri. La svizzera, inoltre, ha svelato di avere ricevuto delle agghiaccianti minacce di morte tanto da decidere di confrontarsi con la giornalista. Michelle Hunziker, minacce di morte dopo il servizio a Giovanna... L'articolo Michelle Hunziker, minacce di morte dopo il servizio a Giovanna Botteri: “Travolta da shitstorm” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Michelle Hunziker, minacce di morte dopo il servizio a Giovanna Botteri - lapsus_linguae : vorrei dire a Michelle Hunziker che Britney Spears è una grandissima icona della musica internazionale, rappresenta… - JebusFan : #Bolsonaro. Se basta negare una cosa per viverla sulla propria pelle, secondo me, Michelle Hunziker non esiste! #bolsonarocovid - CIAfra73 : Live martedì 7 luglio 2020: House Party, con Michelle Hunziker e Il Volo, in onda su Canale5 - bubinoblog : HOUSE PARTY: (RI)VEDIAMO LO SHOW DI CANALE 5 CON MICHELLE HUNZIKER E IL VOLO -