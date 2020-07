Michele La Ginestra: "Il teatrante nasce sofferente, ma sa rialzarsi sempre. Però il Campidoglio ci ha abbandonato" (Di martedì 7 luglio 2020) “Il teatrante nasce sofferente, ma sa rialzarsi sempre. Eppure quando sono le istituzioni, che dovrebbero facilitarlo ed incentivarlo, a intralciargli il cammino tutto diventa più difficile”. Così Michele La Ginestra, attore, regista e direttore artistico del romano Teatro 7 parla all’HuffPost della difficile situazione che il settore sta attraversando in questi lunghi mesi di emergenza Covid-19. Sulla pagina Facebook, il teatro ha espresso tutta la sua perplessità per l’esito del bando dell’estate romana con il quale sperava di poter far ripartire già nelle prossime settimane l’attività con un ricco cartellone di spettacoli all’aperto. Una graduatoria che lascia “perplessi” e che fanno dire a Michele La Ginestra che “ci sentiamo totalmente abbandonati dal Campidoglio”.“Il nostro ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Michele La Ginestra: 'Il teatrante nasce sofferente, ma sa rialzarsi sempre. Però il Campidoglio ci ha abbandonato' - profzuckerman : 'Non ci sono veli né bende per coprire i tuoi fianchi di ginestra e il grembo scavato delle frane' Michele Parrell… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Ginestra Michele La Ginestra: "Il teatrante nasce sofferente, ma sa rialzarsi sempre. Però il Campidoglio ci ha abbandonato" L'HuffPost Michele La Ginestra: "Il teatrante nasce sofferente, ma sa rialzarsi sempre. Però il Campidoglio ci ha abbandonato"

Così Michele La Ginestra, attore, regista e direttore artistico del romano Teatro 7 parla all’HuffPost della difficile situazione che il settore sta attraversando in questi lunghi mesi di emergenza ...

Riprende il percorso di “Sentieri interrotti”: teatro e musica in 8 comuni della Sabina

Michele La Ginestra, Gianfranco Jannuzzo, Paolo Fosso, Antonello Fassari e i musicisti del Quartetto Puck i primi appuntamenti della manifestazione a Poggio Moiano e Casaprota Sentieri Interrotti, la ...

Così Michele La Ginestra, attore, regista e direttore artistico del romano Teatro 7 parla all’HuffPost della difficile situazione che il settore sta attraversando in questi lunghi mesi di emergenza ...Michele La Ginestra, Gianfranco Jannuzzo, Paolo Fosso, Antonello Fassari e i musicisti del Quartetto Puck i primi appuntamenti della manifestazione a Poggio Moiano e Casaprota Sentieri Interrotti, la ...