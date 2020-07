METEO sino 13 Luglio: torna il CALDO, ma weekend a rischio TEMPORALI (Di martedì 7 luglio 2020) METEO sino AL 13 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE Aria fresca ha fatto ingresso su parte d’Italia, al seguito della coda di un fronte d’instabilità che ha interessato il Nord-Est e le regioni centrali adriatiche. Le temperature sono bruscamente calate, proprio per l’effetto delle correnti più fresche dal Nord Europa giunte attraverso sostenuti venti di Bora più intensi lungo l’Adriatico. Dopo il rapido transito di quest’impulso d’aria fresca ed instabile, l’Italia sta immediatamente tornando sotto l’ala protettrice dell’anticiclone delle Azzorre, che contribuisce a ripristinare METEO decisamente stabile. La nuova fase di generale bel tempo vedrà anche un generale aumento sensibile delle temperature, che si riporteranno sopra la media Avremo infatti un anticiclone delle Azzorre con evidenti ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : METEO sino 11 Luglio: Italia contesa tra ANTICICLONE e nuovi TEMPORALI - infoitinterno : METEO sino 12 Luglio: raffica di TEMPORALI e CROLLO TERMICO, poi CALDO - zazoomblog : METEO sino 12 Luglio: raffica di TEMPORALI e CROLLO TERMICO poi CALDO - #METEO #Luglio: #raffica #TEMPORALI - zazoomblog : Meteo sino al 17 luglio sarà break di TEMPORALI! - #Meteo #luglio #break #TEMPORALI! -

Ultime Notizie dalla rete : METEO sino

Meteo Giornale

Napoli, 7 lug. (askanews) - Hanno continuato a spacciare droga nonostante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, restando uniti nonostante i contrasti interni per poter continuare a ottenere in ...Un’estate in Sicilia con Trenitalia. Il sostegno al turismo è al centro dell’impegno del Gruppo FS Italiane per accompagnare gli italiani alla ripartenza e scoprire luoghi di mare, montagna, piccoli b ...