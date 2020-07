Meteo Italia sino al 18 luglio, estate VIOLENTA (Di martedì 7 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 18 luglio Stiamo seguendo i modelli matematici di previsione con molta attenzione. Il trend Meteo climatico per metà luglio, al momento, non è ancora chiarissimo ma col passare dei giorni sembra emergere una prevalenza dell’Alta Pressione. Alta Pressione africana, questo dobbiamo rimarcarlo, il ché chiaramente vorrebbe dire caldo. Attenzione però, perché abbiamo anche parlato di Atlantico e del flusso zonale in grado di scendere verso sud. Tale ipotesi è tutt’ora presa in seria considerazione da un po’ tutti i centri di calcolo internazionali, difatti possiamo osservare il possibile isolamento di un vortice ciclonico tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, o addirittura verso la Francia e la Penisola Iberica. Ovvio che il posizionamento di questa struttura farà tutta la ... Leggi su meteogiornale

