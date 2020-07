Meteo, il "mega anti ciclone" porta le temperature oltre i 35 gradi (Di martedì 7 luglio 2020) Una parentesi temporalesca ha abbassato le temperature in gran parte d’Italia, ma il termometro è pronto a risalire. L’effetto è dovuto a un anticiclone africano, che ristabilirà la media del periodo. Si legge sul Meteo.it:A partire da mercoledì 8 e almeno fino a venerdì 10 la pressione tornerà ad aumentare sensibilmente su tutto il Paese. oltre a una buona stabilità, le temperature massime faranno registrare una generale impennata. Solo nelle prime ore del mattino di Mercoledì sarà ancora fresco, specialmente al Nord e nelle zone interne del Centro. Giovedì 9 e Venerdì 10 saranno due giornate particolarmente stabili e le temperature torneranno a toccare picchi superiori ai 35°C.Al Centro-Nord si registreranno le temperature più alte, con punte di 33/34°C in città ... Leggi su huffingtonpost

