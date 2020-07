Mercoledì si presentano i nuovi bandi del GAL BATIR (Di martedì 7 luglio 2020) Area dello Stretto, Costa Viola e Piana di Gioia Tauro-Rosarno sono le zone in cui le imprese agricole e non solo, potranno beneficiare dei contributi al 50% per gli investimenti aziendali. Dei nuovi bandi del GAL BATIR, per investimenti complessivi potenziali di 2,3 mln di euro, se ne parla mercoledì 8 luglio 2020 alle 17,00 presso l’auditorium del consorzio UniReggio a Reggio Calabria insieme ai tecnici del settore. Dopo i saluti del Presidente di UniReggio Paolo Ferrara e del Presidente del GAL BATIR Antonio Alvaro seguiranno gli interventi tecnici del direttore del Gal BATIR Fortunato Cozzupoli e dell’agronomo Rosario Previtera, quindi sarà la volta degli approfondimenti anche con i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti. Gli investimenti possibili riguardano le microfiliere in agricoltura e zootecnia, la trasformazione e ... Leggi su laprimapagina

