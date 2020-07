Mercedes minimizza le voci su Vettel (Di martedì 7 luglio 2020) Il CEO di Daimler Ola Kallenius ha confermato l’intenzione del team di F1 di mantenere Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per la stagione 2021, ponendo fine alla speculazione che Sebastian Vettel potrebbe unirsi al team. Prima della stagione 2020 che finalmente è iniziata, la Ferrari ha annunciato che non avrebbe esteso il contratto di Vettel, con il pilota della McLaren Carlos Sainz reclutato come compagno di Charles Leclerc per il 2021 e il 2022. Il CEO di Daimler Ola Kallenius mette fine alle voci sul possibile approdo di Vettel alla Mercedes Ciò ha alimentato le voci su dove il tedesco sarebbe finito in quella che potrebbe benissimo essere l’ultimo trasferimento della sua carriera. Era stato menzionato un ritorno alla Red Bull, ma il caposquadra Christian Horner ha dichiarato che il ritorno del quattro volte campione del mondo non era un’opzione, mentre ... Leggi su notizieora

