Mercedes-Benz Italia Vans sale sul podio DealerSTAT (Di martedì 7 luglio 2020) Mercedes-Benz Italia Vans si aggiudica il primo premio DealerSTAT. Il risultato è emerso dalla nona edizione (diciassettesima per le auto, ndr) dello Studio DealerSTAT, l’indagine sulla soddisfazione dei dealer di auto e veicoli commerciali nel rapporto con la Casa Automobilistica. La rilevazione è avvenuta dal 15 aprile al 23 maggio 2020. Per la categoria dei Veicoli Commerciali, lo studio ha coinvolto 10 marchi e il 49% dei dealer Italiani si sono espressi compilando complessivamente 355 questionari. Mercedes-Benz Italia Vans si è aggiudicato il premio con un punteggio pari a 3,72 (in una scala di valutazione da 1 a 5), rispetto alla media Italia pari a 3,01.L’indagine ha monitorato la soddisfazione dei concessionari nelle principali aree di business. Mercedes-Benz Italia Vans è risultato al vertice come prodotto, politiche di marketing, ... Leggi su ildenaro

Italpress : Mercedes-Benz Italia Vans sale sul podio DealerSTAT - AAUTOSRL : MERCEDES-BENZ A 180 CDI Classic autom. - Interni pelle chiara 2.450 € - AAUTOSRL : MERCEDES-BENZ A 180 CDI Classic autom. - Interni pelle chiara 2.450 € - HDmotori : Mercedes-Benz Collection: bici e monopattini elettrici per la mobilità dolce - autosmotosnet : #MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI LONG - 2004 - 186596 km. for more information visit -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Mercedes-Benz Classe S - Uno sguardo alla variante ibrida plug-in – VIDEO Quattroruote Mercedes Gle 350 de: la prova del maxi Suv ibrido plug-in

Possente: è il primo aggettivo che viene in mente guardando (non solo da vicino) l’ultima generazione della Mercedes Gle, a partire da un frontale alto e verticale, con un'ampia ed elaborata mascherin ...

MOTORI: MERCEDES-BENZ ITALIA VANS SALE SUL PODIO DEALERSTAT

ROMA (ITALPRESS) - Mercedes-Benz Italia Vans si aggiudica il primo premio DealerSTAT. Il risultato e' emerso dalla nona edizione (diciassettesima per le auto, ndr) dello Studio DealerSTAT, l'indagine ...

Possente: è il primo aggettivo che viene in mente guardando (non solo da vicino) l’ultima generazione della Mercedes Gle, a partire da un frontale alto e verticale, con un'ampia ed elaborata mascherin ...ROMA (ITALPRESS) - Mercedes-Benz Italia Vans si aggiudica il primo premio DealerSTAT. Il risultato e' emerso dalla nona edizione (diciassettesima per le auto, ndr) dello Studio DealerSTAT, l'indagine ...