Mercato Juventus, voci dalla Francia: spunta un nuovo nome per l’attacco (Di martedì 7 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Premier League, dove sarebbe stato adocchiato un bomber dell‘Arsenal per il reparto offensivo. La stampa francese è sicura: Paratici si inserisce nella corsa al centravanti, con la Juve che ora dovrà affrontare una folta concorrenza. Mercato Juve: si pensa a Lacazette per l’attacco Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “L’Equipe” anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Lacazette. Il giocatore transalpino sembrerebbe destinato a lasciare i gunners al termine della stagione. Leggi anche: Milan Juventus: i convocati di Sarri, riecco Chiellini e Alex Sandro Oltre la Juve ci sono anche Inter e Atletico Madrid interessati all’ex Lione, e potrebbe quindi scatenarsi un’asta senza esclusione di colpi ... Leggi su juvedipendenza

