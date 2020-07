Mercati deboli. Milano schiva le vendite (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.777,6 dollari l’oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,21 dollari per barile, con un calo dell’1,03%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,24%. Tra le principali Borse europee vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell’1,12%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell’1,31%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,92%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, ... Leggi su quifinanza

