Meloni | «Stanno per rifilare agli italiani la fregatura d’agosto | il proporzionale» video

Lega al 25,6%; Fratelli d'Italia al 15,8%; Forza Italia all'8,2%. Se si votasse oggi, il centrodestra sarebbe al 49,6%, davvero a un soffio dal 50%. Eppure, i numeri certificati dal sondaggio Tecné per Quarta Repubblica potrebbero non bastare. Perché, avverte Giorgia Meloni, "la sinistra sta per tirare agli italiani una fregatura". Ovvero il proporzionale. Così la sinistra vuole fregare gli italiani "La sinistra, pur di non far vincere le elezioni ai suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una legge elettorale proporzionale pura nei primi giorni di agosto, sperando che la gente sia al mare e non si accorga che Stanno consegnando la Nazione alla palude della Prima Repubblica. Scandaloso!", ha scritto la leader di FdI, rilanciando sulla sua pagina Facebook uno spezzone della puntata di Quarta

