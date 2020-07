Meloni: «La furia antirazzista? Cieca ignoranza. Su sharia e bimbe di 9 anni date in sposa, tutti zitti» (Di martedì 7 luglio 2020) Le statue distrutte, i cosiddetti “antirazzisti” violenti. «Penso che dobbiamo focalizzare un fatto», dice Giorgia Meloni, ospite su Rete 4 del programma di Porro. «Questi movimenti hanno un’avanguardia. E quell’avanguardia erano i talebani. I talebani che cannoneggiavano le statue buddiste in Afghanistan, facevano esattamente la stessa cosa. L’Isis a Palmira ha fatto la stessa cosa. A me spaventano l’ignoranza e la furia Cieca. Un’ignoranza mista al politicamente corretto per cui devi rimuovere tutto quello che non ti rappresenta oggi come se potessi leggere quello che sei oggi identico a quello che eri 500-800 anni fa. Ma che senso ha?». Meloni: «Cerchiamo di essere dotati di senno» «Certo che noi dobbiamo raccontare la nostra storia. Non vuol dire per forza condividerla. Io sono affezionatissima al ... Leggi su secoloditalia

