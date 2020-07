Melania Trump, la sua ex consigliera è pronta a pubblicare una biografia “esplosiva” della First Lady: la Casa Bianca trema (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo quello scritto dalla nipote del presidente Usa Mary Trump, c’è un nuovo libro che fa tremare la Casa Bianca. È in arrivo il memoir sulla figura di Melania Trump, una biografia redatta dalla sua storica ex consigliera che viene presentata dai media anglosassoni come “esplosiva“. Dopo la biografia firmata dalla giornalista del Washington Post Mary Jordan “The Art of Her Deal” che aveva tanto fatto discutere, ora Stephanie Winston Wolkoff, consigliera della First Lady in pectore sin dall’elezione del marito e organizzatrice della presenza di Melania alla cerimonia di inaugurazione come Presidente rivela nuovi retroscena. E proprio la rivelazione che, per organizzare la cerimonia di inaugurazione, la sua società aveva percepito 26 milioni di dollari, l’aveva costretta a lasciare la Casa Bianca nel febbraio del 2918. Winston ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Melania Trump, la sua ex consigliera è pronta a pubblicare una biografia “esplosiva” della First Lady: la Casa Bian… - Noovyis : (Melania Trump, la sua ex consigliera è pronta a pubblicare una biografia “esplosiva” della First Lady: la Casa Bia… - billshappiness : @renwantstosay Io avevo scritto ‘melania yellow aesthetic’ ma usciva solo melania trump in giallo oke - blusewillis : RT @MaiIrriverente: Sapete perchè #Trump ce l’ha tanto con #Huawei ? Perchè Melania gli ha detto: “Ma com’è che loro trovano 5G e tu nean… - scheerenberger : RT @Corriere: I segreti di Melania Trump nel libro dell’ex consigliera -