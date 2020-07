Massimiliano Mirabelli: “Roma? Non andrei mai a fare il burattino” (Di martedì 7 luglio 2020) Massimiliano Mirabelli ha rilasciato dichiarazioni al veleno riguardo la Roma, denigrata come società in sè. L’ex direttore sportivo del Milan ha offerto un commento sull’assetto societario giallorosso ai microfoni di Radio Kiss Kiss, commentato il momento grigio dei capitolini, come di seguito riportato: “Non stanno vivendo un grande momento. Amo fare il dirigente, amo il mio lavoro, ma voglio essere titolare del mio ruolo. Oggi alla Roma sarebbe impossibile. Non accetto un progetto giusto per andare a fare il burattino di qualcun altro“. Leggi su sportface

