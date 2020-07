Massimiliano Gallo all’Arena Flegrea inaugura “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme” (Di martedì 7 luglio 2020) Massimiliano Gallo sabato 11 luglio all’Arena Flegrea inaugura la rassegna teatrale e musicale, “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”. Sarà Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Resilienza 2.0” – “Comiche istruzioni per risorgere da un disastro” ad inaugurare sabato 11 luglio alle ore 21.00 la rassegna estiva all’Arena Flegrea, “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”. Organizzata e voluta dal patron del Teatro Troisi e imprenditore dello spettacolo, Pino Oliva, con la società “Che spettacolo”, la kermesse che vanta il Patrocinio del Comune di Napoli e un media partner come Radio Kiss Kiss Napoli, fino al 12 settembre intenderà dare un preciso segnale di ripresa dopo il terribile stop firmato Covid. Unico spazio in città che con il ... Leggi su 2anews

PieroVerani : RT @_Cinemaniaci: Oggi ore 21.45, Arena Daturi Il regista Ivano De Matteo viene a Piacenza per accompagnare la proiezione del suo ultimo fi… - mixborghi : RT @_Cinemaniaci: Oggi ore 21.45, Arena Daturi Il regista Ivano De Matteo viene a Piacenza per accompagnare la proiezione del suo ultimo fi… - _Cinemaniaci : Oggi ore 21.45, Arena Daturi Il regista Ivano De Matteo viene a Piacenza per accompagnare la proiezione del suo ult… - pedro75 : @elvi_or @Lor_Insigne È uno dei peggiori Massimiliano Gallo. Dei peggiori personaggi esistenti. - Koufax73 : Pier Adduce e Massimiliano Gallo: “Ingannevole è il giorno” è il nuovo ep -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Gallo Massimiliano Gallo in “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”. Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online Massimiliano Gallo in “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”.

NAPOLI – Sarà Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Resilienza 2.0” – “Comiche istruzioni per risorgere da un disastro” ad inaugurare sabato 11 luglio alle ore 21.00 la rassegna estiva all’Arena ...

Eventi dal vivo a Mantova, radio, almanacco e interviste impossibili sul web: ecco il Festivaletteratura 2020

Edizione inusuale ma riconoscibile: rivelato l'elenco degli autori attesi dal 9 al 13 settembre. Tra gli italiani il Premio Strega Veronesi. Incontro a distanza con Paul Auster MANTOVA. La ventiquattr ...

NAPOLI – Sarà Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Resilienza 2.0” – “Comiche istruzioni per risorgere da un disastro” ad inaugurare sabato 11 luglio alle ore 21.00 la rassegna estiva all’Arena ...Edizione inusuale ma riconoscibile: rivelato l'elenco degli autori attesi dal 9 al 13 settembre. Tra gli italiani il Premio Strega Veronesi. Incontro a distanza con Paul Auster MANTOVA. La ventiquattr ...