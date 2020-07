Maserati annuncia la presentazione del nuovo Ghibli Hybrid con un teaser (Di martedì 7 luglio 2020) Maserati inizia il nuovo decennio con importanti novità, appositamente preparate per la seconda metà dell’anno. Alla nuova supercar MC20 è già stata assegnata una data di presentazione, un debutto importante al quale si aggiunge un altro dello stesso livello, dal momento che rappresenta l’ingresso della casa italiana nel mercato della mobilità sostenibile. Ci riferiamo alla nuova Maserati Ghibli Hybrid. Il modello servirà non solo ad abbassare le cifre elevate delle emissioni medie di CO2 della gamma, ma anche a recuperare il ritardo con i rivali tedeschi che hanno versioni più efficienti nelle loro berline sportive, un evento preparato per il prossimo 16 luglio e per il quale l’azienda ha già rilasciato un nuovo teaser. Ultimo teaser di Maserati Ghibli Hybrid in vista del suo debutto il 16 luglio L’immagine ... Leggi su notizieora

