Martina Franca: 64enne picchiato da ragazzi la notte della festa patronale a un isolato dalla basilica Discussione iniziata perché l'uomo non voleva la distesa di bottiglie sui gradini di casa (Di martedì 7 luglio 2020) La notte della festa patronale l'uomo stava tornando a casa con i familiari dalla festa d compleanno della figlia. Arrivato davanti a casa, vico I Cirillo che è praticamente ad un isolato dalla basilica di Martina Franca, ha visto decine di ragazzi, come avviene in quel vicolo ogni insopportabile (per i residenti) notte. Davanti ai gradini dell'abitazione del 64enne tante bottiglie vuote e gli era andata perfino bene perché ancora non c'erano le tracce di urina e altro, usualmente rinvenute. Dunque, inizia una Discussione fra l'uomo e i ragazzi sulle bottiglie. Discussione finita con calci e pugni subiti dal 64enne ad opera di tre-quattro giovanissimi. Referto dell'ospedale non grave sul piano delle conseguenze fisiche ma la gravità dell'episodio resta tutta e oggi viene denunciata alle forze dell'ordine.

