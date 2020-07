Marigliano, la mossa a sorpresa di Paolo Russo: Sorrentino candidato sindaco senza simbolo di Fi (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – Paolo Russo pensa a un mossa a sorpresa per le prossime elezioni comunali nella sua città: l’ex consigliere regionale della Margherita Sebastiano Sorrentino. Ma c’è un’altra mossa che sta scatenando il panico nel centrodestra mariglianese: lo stop ai simboli (Fi, Fdi, Lega) del centrodestra. Una coalizione civica con a capo Sorrentino. L’obiettivo è strappare la guida del Comune ad Antonio Carpino, sindaco uscente del Pd. L'articolo Marigliano, la mossa a sorpresa di Paolo Russo: Sorrentino candidato sindaco senza simbolo di Fi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

