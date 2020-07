Marco Rossi: il video degli insulti razzisti del giocatore del Monregale (mentre la società dorme) (Di martedì 7 luglio 2020) «In poche parole c’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti, e tra l’altro sta ne*ra è pure donna, quindi già “donna” e “diritti” non dovrebbero stare nella stessa frase, in più se aggiungi un “ne*ra”… quindi fa già ridere così no?»: un video che ritrae il giocatore del Monregale Calcio Marco Rossi che pronuncia una serie di frasi razziste nei confronti di una donna con la quale ha avuto un diverbio dopo un incidente stradale gira da una ventina di giorni sui social network. Il video continua così: «Però, in poche parole sto orangotango del cazzo ha avuto la brillante idea di denunciarmi per falsa testimonianza. Che però, forse è vero un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però per ... Leggi su nextquotidiano

fabrizia_alb : RT @AUniversale: 'C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti'. 'Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più… - oceanrauhldrew : RT @AUniversale: 'C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti'. 'Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più… - legenrehumain : RT @SaraRRSnow: Vi prego di guardare questo video. Marco Rossi, giocatore del Monregale. Ovviamente la squadra non l'ha ancora allontanato… - legenrehumain : RT @laGattaSakura: Questo sbarbatello non lo identifichiamo, eh? Ah no, giusto. È Marco Rossi, giocatore di una squadra di calcio che dopo… - solobea21 : RT @AUniversale: 'C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti'. 'Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più… -