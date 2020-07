Marco Gay nuovo presidente di Confindustria Piemonte (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio di presidenza elettivo di Confindustria Piemonte ha eletto Marco Gay nuovo presidente degli industriali Piemontesi per il quadriennio 2020-2024. Gay, 44 anni, torinese, con oltre 20 anni di esperienza imprenditoriale nel settore digitale e dell’innovazione, ha già una profonda conoscenza degli ambienti associativi: è stato presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte e di Confindustria e ricopre tuttora le cariche di presidente di Anitec-Assinform (imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo) e di Vicepresidente di Confindustria Digitale. Dal 2017 è amministratore delegato di Digital Magics, incubatore di startup. “So che saranno quattro anni molto impegnativi – afferma – i segni lasciati dalla pandemia sul tessuto economico sono tangibili e purtroppo non ancora tutti evidenti, ma sono convinto che le nostre ... Leggi su ildenaro

