Maldini, a breve la risposta al Milan: nuovo ruolo dopo Rangnick? (Di martedì 7 luglio 2020) dopo la decisione di far arrivare Rangnick in rossonero, il Milan ha offerto un nuovo ruolo a Paolo Maldini. A breve la decisione Tempo di scelte per Paolo Maldini. Il dt rossonero potrebbe cambiare ruolo dopo l’arrivo al Milan di Rangnick, che dovrebbe ricoprire la coppia carica di allenatore e dirigente all’interno del club. All’ex capitano rossonero è stato offerto un ruolo di ambassador, che dovrebbe avere sia una carica rappresentativa ma anche dirigenziale. Come spiega il Corriere dello Sport, difficilmente l’ex bandiera rossonera accetterà il ruolo proposto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

frango0o : RT @battitomilan7: Breve storia triste di 156€ bimestrali 27/6 Gazidis nello spogliatoio parla chiaro a pioli e quelli che andranno via 7/7… - battitomilan7 : Breve storia triste di 156€ bimestrali 27/6 Gazidis nello spogliatoio parla chiaro a pioli e quelli che andranno vi… - milanista81 : @GFI65 @Maicuntent1986 @falliremooggi @gabriele_penati Maldini sicuramente paga la scelta sciagurata di Giampaolo c… - conoliodipalma : @stetho83 Qua c'è veramente da pregare che se esiste una minima possibilità di vendita ad arnault si faccia a breve… - Alberto88957632 : @SimoneCristao Io invece, al contrario di tutti , non credo in Ragnick perché a breve ci saranno novità Societarie.… -