Malattie neurodegenerative, le nanoparticelle possibili farmaci del futuro per l’Alzheimer. “Così si rallenta il decorso della malattia” (Di martedì 7 luglio 2020) Dalle nanoparticelle sembra arrivare la risposta per la cura di Malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, corea di Huntington, ma anche per l’epilessia, traumi cerebrali e ictus. È quanto afferma una ricerca internazionale, pubblicata sulla rivista ACS Nano, coordinata da Roberto Fiammengo, ricercatore del Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Il motivo del successo delle nanoparticelle in campo biomedico è dato dalle loro dimensioni. Sono piccole ma non troppo. “Hanno grandezze inferiori ai 100 nanometri (1 nanometro = 1 milionesimo di millimetro, ndr) mentre i farmaci tradizionali sono dalle 20 alle 50 volte più piccoli”, spiega Fiammengo a ilfattoquotidiano.it “questo fa sì che le nanoparticelle siano più selettive, potrebbero ridurre l’infiammazione tipica ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le vescicole extracellulari sono delle microscopiche "navette" usate nella comunicazione tra cellule. Il loro rilascio, spiegano le ricercatrici, "avviene sia in condizioni normali sia in condizioni p ...

Scoperti i 'messaggi in bottiglia' rilasciati nel circolo sanguigno dai neuroni colpiti da Alzheimer: racchiusi in piccole vescicole di membrana, sono dei filamenti di Rna specifici della malattia che ...

