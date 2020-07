Malagò: “Su sport di contatto incongruenze e illogicità” (Di martedì 7 luglio 2020) Sulla ripartenza degli sport di contatto “siamo onesti, c’è una situazione di grande confusione: è chiaro che ci sono delle incongruenze e delle illogicità che si fa fatica ad accettare”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della decisione del Governo di non dare l’ok per gli sport di contatto amatoriali. “incongruenze che sono esasperate dalle ordinanze regionali che vanno in totale disaccordo con quello che è l’impianto di base del Governo – ha proseguito il capo dello sport italiano intervenuto a ‘Five Lab’ su ‘Fivesport’ – questo aggiunge confusione a confusione. Noi siamo spettatori interessati di questa partita, con il ministero dello sport ci parlo tutti i giorni e anche loro, a loro volta, sono condizionati dal parere del Cts che è ... Leggi su sportface

