Mal di schiena | come migliorare la postura

Un medico fisiatra ci insegna alcuni semplici esercizi per migliorare la postura e mantenere elastici muscoli, articolazioni e avere una postura più armonica e sana del corpo, oltre che esteticamente più bella. Tra i fattori chiave del nostro benessere c'è la postura. Influenzata da fattori meccanici e fisiologici, ma anche dai vissuti emotivi, è determinante non solo per la salute della schiena, ma anche per quella del nostro corpo nella sua

