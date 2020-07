Mahomes nella storia, è lo sportivo più pagato di sempre (Di martedì 7 luglio 2020) Con il rinnovo fino al 2031 firmato con i Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes diventa lo sportivo più pagato di sempre. Ecco i dettagli del contratto record Patrick Mahomes sarà un giocatore dei Kansas City Chiefs fino al 2031. Per il Quarterback ex Texas Tech, i Campioni del Super Bowl in carica non hanno badato a spese. Considerando anche gli ultimi due anni di contratto ancora in vigore, Mahomes potrà portare a casa fino a 503 milioni di dollari nei prossimi 12 anni. Questo rinnovo a cifre faraoniche renderà inoltre l’ultimo MVP del Super Bowl lo sportivo più pagato nella storia. Andiamo nei dettagli dell’accordo. Per le prossime due stagioni, il contratto di Mahomes resta quello firmato da rookie nel 2017: 2,8 milioni di dollari per la prossima stagione e 24,8 nel 2021. A partire dalla stagione 2022 le cifra saliranno in modo ... Leggi su zon

