Magliocca | “Dal Ministero fondi insufficienti per le scuole Inaccettabile”

Caserta – Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha diramato nei giorni scorsi, le linee guida per l'adeguamento delle strutture scolastiche alle nuove disposizioni per il contrasto al Covid-19 in vista della ripresa delle lezioni fissata, in Campania, il 24 settembre. Per permettere i necessari lavori il Governo ha assegnato delle risorse che, per la Provincia di Caserta ammontano complessivamente a 20 milioni di euro destinati a far fronte alle necessità infrastrutturali degli Istituti scolastici. Sull'argomento è intervenuto il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca: "Purtroppo per i Cittadini, ancora una volta il Governo dimostra una sconcertante distanza siderale dalla realtà. Il Ministero dell'Istruzione, ...

