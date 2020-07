Magalli “zittisce” Adriana Volpe: frecciatina dopo i pessimi risultati dell’ex collega (Di martedì 7 luglio 2020) Nuova frecciatina di Giancarlo Magalli verso l’ex collega Adriana Volpe. Il conduttore romano ha pubblicato un post su Facebook che in molti hanno letto come un commento alla nuova esperienza televisiva della Volpe, impegnata in un nuovo programma su TV8. Magalli e la Volpe avevano fatto coppia nella conduzione de I Fatti Vostri fino al 2017, quando, dopo diversi litigi, l’ex modella è stata sostituta da Roberta Morise. La Volpe ha poi accusato Magalli di diffamazione, e il conduttore nel 2019 è stato rinviato a giudizio. Il commento di Magalli: “Chi deve capire capisce“ Giancarlo Magalli non è nuovo a commenti nei confronti della Volpe. Questa volta ad attirare l’attenzione è stato un post su Facebook di Magalli, che prima di essere cancellato ha fatto però in tempo a circolare e alimentare il dibattito. Nel post ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Magalli “zittisce”