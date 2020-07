Mafia: il boss all'ex deputato Ruggirello, 'Onorevole, come siamo combinati?' (Di martedì 7 luglio 2020) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - "Onorevole, come siamo combinati?". A parlare è lo storico boss mafioso Mariano Asaro che si rivolge all'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello. come riporta il gip del Tribunale di Palermo nella misura cautelare che ha portato in carcere il capoMafia Asaro, viene trascritta una intercettazione tra i due. "L'incipit è memorabile - scrive il gip Claudia Rosini - Asaro chiede conto ad un politico, per un decennio membro del più antico parlamento del mondo, dei risultati della sua azione orientata a favorirne gli interessi". E gli dice: "Onorevole come siamo combinati?". "Paolo Ruggirello, tenuto a dare conto della sua azione al pregiudicato mafioso, rivelava il nome di Di Gregorio quale soggetto investito per far ottenere il rilascio della convenzione in Cassa Mutua - scrive ancora il gip - 'Ma con questo ... con quello che ti ... Leggi su liberoquotidiano

il boss vedrà aprirsi ancora una volta per lui le porte del carcere. Le indagini condotte dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto procuratore Gianluca De Leo hanno portato anche ...

“Abbiamo sgominato un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravato dal metodo mafioso. Abbiamo scardinato una organizzazione che gestiva un mercato molto fiorente. Da sempre a ...

il boss vedrà aprirsi ancora una volta per lui le porte del carcere. Le indagini condotte dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto procuratore Gianluca De Leo hanno portato anche ...