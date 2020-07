Mafia: arresti Trapani, pm 'suggellato patto tra il boss ed ex deputato Ruggirello' (2) (Di martedì 7 luglio 2020) (Adnkronos) - "In questo progetto imprenditoriale ciascuno aveva un ruolo preciso che portò avanti con piena consapevolezza e volontà - dicono gli inquirenti - la cognata Occhipinti diede la propria disponibilità, in quanto soggetto incensurato, ad intestarsi fittiziamente la società, il dottore Lucido accettò di comparire quale direttore sanitario, svolgendo il contributo essenziale all'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie ed al convenzionamento con la mutua, la Amato, moglie di Rocco Coppola, in quanto impiegata presso uno studio notarile, doveva provvedere a reperire e predisporre la documentazione necessaria e l'atto costitutivo della società, cosa che fece con solerzia- dicono ancora gli investigatori - Salerno doveva provvedere ad aiutare l'indagato in ogni fase del progetto, dal reperimento dell'immobile a quello del medico, poi ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Mafia: arresti Trapani avviso garanzia a ex deputato Ruggirello - #Mafia: #arresti #Trapani #avviso - TV7Benevento : Mafia: arresti Trapani, pm 'suggellato patto tra il boss ed ex deputato Ruggirello' (2)... - zazoomblog : Mafia: arresti Trapani avviso garanzia a ex deputato Ruggirello - #Mafia: #arresti #Trapani #avviso - TV7Benevento : Mafia: arresti Trapani, avviso garanzia a ex deputato Ruggirello... - GDS_it : L'ambulatorio odontoiatrico della #mafia, affari nella sanità per il boss di Paceco: 4 arresti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia arresti Mafia, droga ed estorsioni a Gallipoli: colpo alla Scu, 10 arresti, sequestrate armi La Gazzetta del Mezzogiorno Mafia: arresti Trapani, pm 'suggellato patto tra il boss ed ex deputato Ruggirello' (2)

(Adnkronos) - "In questo progetto imprenditoriale ciascuno aveva un ruolo preciso che portò avanti con piena consapevolezza e volontà - dicono gli inquirenti - la cognata Occhipinti diede la propria d ...

Mafia: arrestato boss del trapanese, Asaro 'il dentista'

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, stanno eseguendo 4 misure cautela ...

(Adnkronos) - "In questo progetto imprenditoriale ciascuno aveva un ruolo preciso che portò avanti con piena consapevolezza e volontà - dicono gli inquirenti - la cognata Occhipinti diede la propria d ...Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, stanno eseguendo 4 misure cautela ...