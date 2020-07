Madonna | Senza veli | slip e stampella | la foto su Instagram è l' ultima provocazione

Madonna, topless, slip e stampella: la foto su Instagram è l'ultima provocazione (Di martedì 7 luglio 2020) Madonna quasi in Senza veli e con stampella nella foto condivisa su Instagram: la cantante è in riabilitazione dopo il recente intervento chirurgico. Madonna si è fotografata in Senza veli, con il seno quasi coperto e con la stampella che la sorregge durante la riabilitazione. La cantante si sta riprendendo dopo l'intervento chirurgico al ginocchio al quale si è sottoposta di recente, dopo la conclusione del suo Madame-X Tour. Nelle ultime settimane Madonna ha pubblicato sui social numerosi post con cui esprimeva il suo appoggio al movimento antirazzista Black Lives Matter. La popstar quattro mesi fa ha subito un infortunio al ginocchio ed ora è in riabilitazione, oggi la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto particolarmente hot. La foto, scattata allo specchio, la ... Leggi su movieplayer

pizzapizzabrina : @Violet_momochan madonna mia che musa che sei ma io sono senza parole sei perfetta la musa ricciolina più bella Gra… - m12ano1 : Madonna che voce, senza parole Semplicemente grazie MB ?? #circozzi - xchiarax13l : c'è un sole della madonna ma dato che odio l'estate sto guardando un concerto del 2017 @LittleMix vi odio sto piang… - imxsotired : sto finendo ora l'ultimo episodio della nona raga mi sento malissimo io come faccio senza fiona shameless è fiona e… - __goldentrio__ : Madonna quanto fate schifo! Spero che aumentino sempre di più le modelle curvy visto che sono ancora pochissime e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Senza Ad Aquila Festa della Madonna senza milizia laRegione Madonna senza veli: lo scatto in topless a 61 anni

Alla bellezza di 61 anni Madonna non smette di stupire e su Instagram ha regalato uno scatto provocante ai suoi numerosissimi fan. La popstar ha condiviso sul suo profilo una foto senza veli e con una ...

Madonna, topless da brividi: nuda a 61 anni, la provocazione che sconvolge i fan

Madonna compirà 62 anni tra poco più di un mese, precisamente il 16 agosto. A dispetto dell’età, la celebre artista si conferma una maestra della provocazione: una foto pubblicata sui social ha destat ...

Alla bellezza di 61 anni Madonna non smette di stupire e su Instagram ha regalato uno scatto provocante ai suoi numerosissimi fan. La popstar ha condiviso sul suo profilo una foto senza veli e con una ...Madonna compirà 62 anni tra poco più di un mese, precisamente il 16 agosto. A dispetto dell’età, la celebre artista si conferma una maestra della provocazione: una foto pubblicata sui social ha destat ...