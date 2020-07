Madonna | Senza veli e stampella | “Ognuno ha la sua”

Madonna, topless e stampella: “Ognuno ha la sua” (Di martedì 7 luglio 2020) Madonna, 62 anni ad agosto 2020, continua a stupire con post e foto provocatorie sul suo account Instagram. Alla cantante, infortunatasi a marzo durante una caduta sul palco, e da allora costretta ad usare stampella e tutori per il ginocchio, sembra che la quarantena, prima, e la convalescenza con conseguente semi-immobilità, ora, abbiano dato alla testa. Annoiata e forse poco impegnata mentalmente lei che da sempre è un vulcano inarrestabile, si sfoga pubblicando foto piccanti, scattate quasi sempre nell’intimità della sua casa, e dichiarazioni altrettanto “destabilizzanti”, come quando scrisse di essere risultata positiva agli anticorpi del Covid e di aver deciso di “fare un lungo viaggio per respirare l’aria COVID-19”. Subito dopo erano state pubblicate sui social delle foto che documentavamo come avesse interrotto ... Leggi su dilei

Ultimamente, Madonna, 61 anni, sul suo profilo Instagram era molto impegnata nel sostenere il movimento Black Lives Matter, postando foto, video e commenti in favore della causa. Nell’ultimo selfie, p ...

