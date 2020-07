Madonna | Senza veli e stampella | la provocazione della Regina del Pop FOTO

Madonna, topless e stampella: la provocazione della Regina del Pop (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Ultimamente, Madonna, 61 anni, sul suo profilo Instagram era molto impegnata nel sostenere il movimento Black Lives Matter, postando FOTO, video e commenti in favore della causa. Nell’ultimo selfie, però, c’è stata una netta inversione di tendenza: la celebre popstar, infatti, ha appena pubblicato un selfie a seno nudo scattato allo specchio del bagno della sua casa portoghese, dove ha passato la quarantena insieme ai suoi figli. In Senza veli, con i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle, Senza un filo di trucco ma con un cappello di paillettes in testa e soprattutto con una stampella, che ha citato anche nella didascalia dell’immagine: “Ognuno ha una stampella”. Forse con questa frase Madonna intendeva dire che ogni persona dovrebbe avere qualcuno a cui appoggiarsi, a cui affidarsi, proprio come lei con la sua stampella. ... Leggi su sportface

m12ano1 : Madonna che voce, senza parole Semplicemente grazie MB ?? #circozzi - xchiarax13l : c'è un sole della madonna ma dato che odio l'estate sto guardando un concerto del 2017 @LittleMix vi odio sto piang… - imxsotired : sto finendo ora l'ultimo episodio della nona raga mi sento malissimo io come faccio senza fiona shameless è fiona e… - __goldentrio__ : Madonna quanto fate schifo! Spero che aumentino sempre di più le modelle curvy visto che sono ancora pochissime e v… - DahyunRT_Bot : RT @Smileforlive_: La maionese fa schifo, madonna come si fa a mangiarla solo l'odore fa vomitare. Il kpop in realtà lo odio e Jisoo, Taehy… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Senza Ad Aquila Festa della Madonna senza milizia laRegione Madonna, topless da brividi: nuda a 61 anni, la provocazione che sconvolge i fan

Madonna compirà 62 anni tra poco più di un mese, precisamente il 16 agosto. A dispetto dell’età, la celebre artista si conferma una maestra della provocazione: una foto pubblicata sui social ha destat ...

Madonna seducente: su Instagram in topless con la stampella

Continuano i problemi di salute per Madonna Louise Veronica Ciccone ... con la stampella – cui probabilmente non riesce a fare a meno, ma soprattutto…senza veli. Cappello in testa, stampella sotto ...

Madonna compirà 62 anni tra poco più di un mese, precisamente il 16 agosto. A dispetto dell’età, la celebre artista si conferma una maestra della provocazione: una foto pubblicata sui social ha destat ...Continuano i problemi di salute per Madonna Louise Veronica Ciccone ... con la stampella – cui probabilmente non riesce a fare a meno, ma soprattutto…senza veli. Cappello in testa, stampella sotto ...