“Ma a Spagna e Portogallo forse il Mes non conviene”, dice l'economista Daniel Gros (Di martedì 7 luglio 2020) Roma. In Italia il dibattito politico-economico è dominato (e un po’ paralizzato) dal tema Mes. E in particolare dal cosiddetto “effetto stigma”, ovvero il timore che la richiesta del Pandemic crisis support (il Mes sanitario) si trasformi in un segnale negativo ai mercati che farebbe alzare i tassi Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoMa Spagna