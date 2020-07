Lutto nel cinema: è morto Tilo Prückner, Maghetto ne “La Storia Infinita” (Di martedì 7 luglio 2020) Il mondo del cinema si ritrova costretto a salutare un suo storico volto, diventato celebre a livello internazionale soprattutto per un classico senza tempo come La Storia Infinita di Wolfgang Petersen. Si è infatti spento a 79 anni Tilo Prückner, attore tedesco con all’attivo centinaia di pellicole. Tilo Prückner, il Maghetto de La Storia Infinita Nel cinema, ci sono attori a cui basta anche un solo film per entrare per sempre nei cuori e nei ricordi del pubblico. È il caso dell’attore tedesco Tilo Prückner, uno di quei casi in cui il nome dice forse meno del ruolo che tuttavia l’ha reso celebre nel mondo. Il suo nome, infatti, resterà per sempre legato al film La Storia Infinita, classico del 1984 che ha fatto le fortune del cinema tedesco e del genere Fantasy, in quegli anni molto in auge grazie anche ad un film come ... Leggi su thesocialpost

