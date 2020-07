L'uomo che sussurra (libri) agli americani - (Di martedì 7 luglio 2020) Manuela Gatti Quando Edoardo Ballerini decise di puntare su una carriera nel mondo dello spettacolo, sognava qualche ruolo di primo piano da attore cinematografico o televisivo. Non immaginava certo che i suoi lavori più apprezzati sarebbero stati quelli in cui nemmeno lo si vede in faccia, né che la voce - e non più il corpo - sarebbe stata l'unico strumento a sua disposizione per esprimersi. Chi è appassionato di serie tv lo ricorda negli episodi de I Soprano, dove interpreta Corky Caporale, oppure di Boardwalk Empire, dove è Ignatius D'Alessio. Entrambi sono (cattivi) personaggi di origini italiane, le stesse di Ballerini, newyorchese di padre milanese. Parti interessanti ma nulla di clamoroso. Nel 2007, dopo oltre una decina d'anni sul set, la svolta: per fare un favore a un amico che esordiva nel mercato degli audiolibri, l'attore ... Leggi su ilgiornale

RaiTre : Un omaggio all’uomo che fu capace di dar vita alle immagini con la magia della musica, #EnnioMorricone:… - DadoneFabiana : Bisogna comprendere e abbracciare forte chi crede che il cambiamento si faccia con l'uomo solo al comando e non con… - ignaziocorrao : Un uomo che riusciva a far parlare la musica e suscitare emozioni senza tempo e confine. Addio maestro, la notte ti… - VaniaDelli : RT @mariobianchi18: In mezzo ad autentici cialtroni e vere nullità che si pavoneggiano agitando la loro totale ignoranza, un Genio assoluto… - giorgiovascotto : RT @LaSkilly: Di ritorno dalla premiazione dell'oscar, come due teneri nonnini, un uomo che ha regalato al mondo tanta bellezza e che è riu… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo che L'uomo che scoprì Juwara: "Attaccante totale che la Juve non volle" La Repubblica I Calexico fradici di pioggia sotto la casa di Ennio Morricone a Roma

Pioveva e faceva un gran freddo la sera in cui io, John Conventino e il nostro amico Carlo Martelli ce ne siamo andati in giro per il centro di Roma. Ce ne stavamo lì ad assorbire l’atmosfera quando p ...

Bimba travolta e uccisa, il pirata della strada si è costituito

Dopo ore di caccia al suv grigio che ha travolto e ucciso una bambina di nove anni ieri sera a Bagnolo Mella, nel Bresciano, l'uomo alla guida si è presentato in Procura da solo, senza avvocato, e si ...

Pioveva e faceva un gran freddo la sera in cui io, John Conventino e il nostro amico Carlo Martelli ce ne siamo andati in giro per il centro di Roma. Ce ne stavamo lì ad assorbire l’atmosfera quando p ...Dopo ore di caccia al suv grigio che ha travolto e ucciso una bambina di nove anni ieri sera a Bagnolo Mella, nel Bresciano, l'uomo alla guida si è presentato in Procura da solo, senza avvocato, e si ...