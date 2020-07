L’unica consolazione di Lotito è che la Lazio ha inguaiato il Genoa e il Torino di Cairo (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio ha detto ufficialmente addio allo scudetto. I biancocelesti sono stati sconfitti 2-1 a Lecce: i giallorossi di Liverani (romanista) si sono anche visti annullare un gol col Var e hanno sbagliato un rigore. La squadra di Inzaghi è ormai allo sbando. È finita con Patric che è stato espulso per aver dato un morso a Donati. Alla Suarez, ma è Patric. La Juventus ha sette punti di vantaggio e può cominciare a festeggiare la vittoria dell’ennesimo campionato (nono consecutivo), ancor prima di giocare questa sera contro il Milan. La Juve gli scudetti li vince per forza d’inerzia. Lotito può consolarsi solo con in un modo. Con l’aglietto direbbero a Roma. Sempre meglio di niente. La vittoria del Lecce inguaia il Genoa di Preziosi (ora terz’ultimo e quindi in B) e anche il Torino del nemico Cairo che adesso ha quattro ... Leggi su ilnapolista

napolista : L’unica consolazione di Lotito è che la Lazio ha inguaiato il Genoa e il Torino di Cairo La squadra di Inzaghi cro… - rescmajster : l'unica magra consolazione è quella di non avere figli, ma spiace per nipoti e amici che pagheranno negli anni a ve… - Emilystellaemi2 : RT @ANavetto: @Emilystellaemi2 @chilhavistorai3 Si l’unica consolazione in un paese pieno di misteri che purtroppo durano tanto, troppo tem… - ANavetto : @Emilystellaemi2 @chilhavistorai3 Si l’unica consolazione in un paese pieno di misteri che purtroppo durano tanto, troppo tempo.... - santre1977 : @Mainomenos1 @signori_massimo @PappalardoLeon Entri in una discussione in cui non sei presente e dici “saluti” (l’u… -

Ultime Notizie dalla rete : L’unica consolazione Londra, cimici in veranda: così si spiavano i gemelli padroni dell’hotel Ritz Corriere della Sera