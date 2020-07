Lulic: “Contro il Milan ci è mancato Immobile. Il nostro obiettivo non è lo scudetto” (Di martedì 7 luglio 2020) Senad Lulic, calciatore della Lazio, è alle prese con un infortunio al ginocchio. Il calciatore ha rilasciato un’intervista al quotidiano Watson, di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta con il Milan, ci è mancato tanto Immobile con i suoi gol. Il nostro obiettivo non è mai stato lo Scudetto, ma la Champions League. Quella manca da tanto tempo e siamo riusciti a prendercela. Il nostro progetto a lungo termine sta dando i frutti sperati. Potrei anche rientrare per il finale di stagione”. Foto: Sito ufficiale Lazio L'articolo Lulic: “Contro il Milan ci è mancato Immobile. Il nostro obiettivo non è lo scudetto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

