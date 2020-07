L'Ue: recessione "peggiore del previsto". Dramma Italia, -11,2%. Gentiloni lo ammette: "Colpa del lockdown di Conte" (Di martedì 7 luglio 2020) Gli effetti devastanti del coronavirus sull'Eurozona fotografati dalle previsioni della Commissione Ue. Il Pil della zona euro scenderà a -8,7% nel 2020, per risalire al 6,1% nel 2021. I dati peggiori per il 2020 sono quelli di Italia (-11,2%), Spagna (-10,9%), Francia (-10,6%). Per Bruxelles si tratta di "una recessione ancora piu' profonda" delle attese, e con "divergenze più ampie" destinate a penalizzare soprattutto i Paesi già fragili, come appunto l'Italia. Decisivo, ha spiegato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovkis, il fatto che la revoca delle misure di confinamento procede ad un ritmo più graduale di quello ipotizzato nelle previsioni di primavera: per questo l'impatto sull'attività economica del 2020 sarà più significativo rispetto a quanto previsto. "Continuiamo a ... Leggi su liberoquotidiano

