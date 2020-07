Lorenzo Zurzolo: età, altezza, peso, fidanzata dell’attore della serie Baby (Di martedì 7 luglio 2020) Lorenzo Zurzolo, l’interprete di Niccolò nella serie Tv Baby prodotta da Netflix, è tornato sul piccolo schermo (per la gioia di molte ragazze) nel ruolo di Vincenzo, un ragazzo cieco che scoprirà l’amore al fianco di Camilla (Ludovica Martino) e Marco (Saul Nanni). Il film si chiama “Sotto il sole di Riccione” ed è disponibile su Netflix dal primo luglio. In una videointervista diretta da Spettacolo Mania, Lorenzo Zurzolo ha dichiarato di essersi affezionato molto al personaggio di Vincenzo, di cui ama l’emotività ma anche la forza e la gioia di vivere. Le sue parole: “Credo che il bello di questo personaggio sia il messaggio che vuole trasmettere, cioè quello di avvicinarsi a chi è ‘diverso’: sia i ragazzi che gli adulti tendono sempre ad allontanare chi reputano ... Leggi su tuttivip

Sotto il sole di Riccione di YouNuts! è la versione 2.0 di Sapore di mare. Di un genere che ha fatto storia, la commedia romantica di amicizie e amori balneari.

Sotto il Sole di Riccione: la nostra video intervista a Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo e Saul Nanni. Il film, di Enrico Vanzina e degli YouNuts! è disponibile su Netflix.

Sotto il sole di Riccione di YouNuts! è la versione 2.0 di Sapore di mare. Di un genere che ha fatto storia, la commedia romantica di amicizie e amori balneari.