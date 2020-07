Lombardia, mozione Pd su sanità privata: maggioranza battuta. Le opposizioni: “Gallera sfiduciato”. Segnali per commissione inchiesta (Di martedì 7 luglio 2020) Il denaro pubblico ricevuto, da una parte, e i servizi erogati, dall’altra. Sulla mozione presentata dal Pd (a prima firma Gianni Girelli e illustrata in Aula da Samuele Astuti) che chiede maggiore trasparenza sulla sanità privata, la maggioranza è andata sotto e, fatto ancor più rilevante, si è spaccata: 42 i voti favorevoli al documento che chiede di conoscere l’entità dei fondi destinati alle strutture accreditate, compresi i 14 Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), e il carattere dei servizi offerti in piena emergenza coronavirus ai pazienti ricoverati; 27, invece, i voti contrari. “È un voto che vale la sfiducia all’assessore al Welfare, Giulio Gallera“, hanno commentato tanto dal Partito democratico quanto dal Movimento 5 stelle. “Ha ribattuto, in modo arrogante, che il problema ... Leggi su ilfattoquotidiano

