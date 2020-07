Lombardia | Gallera bocciato in Aula anche da Forza Italia e Lega sulla Sanità privata Approvata mozione Pd

Lombardia, Gallera bocciato in Aula anche da Forza Italia e Lega sulla Sanità privata. Approvata mozione Pd (Di martedì 7 luglio 2020) Lombardia, Gallera bocciato in Aula anche da Forza Italia e Lega sulla Sanità privata. Approvata mozione Pd Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione presentata dal Pd per chiedere maggiore trasparenza nei finanziamenti e nelle procedure della Sanità privata, bocciando di fatto la linea dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. “L’assessore alla Sanità della Regione Lombardia è stato bocciato in Aula non solo dalle minoranze, ma anche da ben 14 colleghi tra Lega e Forza Italia sul tema della sanità privata!”, ha scritto su Facebook il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd).”La nostra mozione chiedeva a Gallera più trasparenza nei finanziamenti e nelle procedure. Qualcosa si muove. Adesso una nuova Sanità in Lombardia!” “È stata Approvata la ... Leggi su tpi

gimaggioni : RT @laura_maffi: ?? Consiglio regionale Lombardia , maggioranza va sotto. Sfiduciato Gallera, si faccia da parte. Ancora la maggioranza va… - ADeborahF : TG 4, ospite Brindani direttore di Oggi: 'al 12 di giugno 2 milioni di utenti non hanno ricevuto la cassa integrazi… - IlConte50919IT : RT @laura_maffi: ?? Consiglio regionale Lombardia , maggioranza va sotto. Sfiduciato Gallera, si faccia da parte. Ancora la maggioranza va… - Lucky61mass : RT @laura_maffi: ?? Consiglio regionale Lombardia , maggioranza va sotto. Sfiduciato Gallera, si faccia da parte. Ancora la maggioranza va… - Massimo37114477 : RT @laura_maffi: ?? Consiglio regionale Lombardia , maggioranza va sotto. Sfiduciato Gallera, si faccia da parte. Ancora la maggioranza va… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Gallera Coronavirus, Gallera: in Lombardia bloccati 6 focolai TGCOM Lombardia, maggioranza battuta. PD e M5S: Gallera sfiduciato

L’assessore Gallera ha ribattuto negando ... pubblica capace anche di affrontare le emergenze” ha commentato Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia.

Coronavirus a Bergamo, in Val Seriana il ceppo più cattivo «Arrivato già a metà gennaio»

Il più cattivo, più veloce a diffondersi conteggiando chi ha avuto sintomi da Covid 19. Nella Bassa Valle Seriana si è infilato il ceppo peggiore della Lombardia. Ne sono arrivati due, già da metà gen ...

L’assessore Gallera ha ribattuto negando ... pubblica capace anche di affrontare le emergenze” ha commentato Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia.Il più cattivo, più veloce a diffondersi conteggiando chi ha avuto sintomi da Covid 19. Nella Bassa Valle Seriana si è infilato il ceppo peggiore della Lombardia. Ne sono arrivati due, già da metà gen ...