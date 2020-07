Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Ci sono 53 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 13 morti nel bollettino di Regione Lombardia di oggi. Sono 458 i guariti o dimessi mentre rimangono stabili a 36 unità i ricoverati in terapia intensiva e scendono a 229 (quattro in meno) i ricoverati non in terapia intensiva. Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 7 luglio oggi i tamponi effettuati in Lombardia sono stati appena 3380 mentre i debolmente positivi – abbiamo parlato qui di cosa significa esserlo – sono 7 e 29 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Nel dettaglio i nuovi positivi a Bergamo sono 29, mentre 17 sono i positivi a Brescia. Seguono Milano e Monza con cinque (di cui 4 in città), Lodi con tre, Cremona, Sondrio e Varese con uno. Non ci sono nuovi positivi a Mantova, Como, Pavia e Lecco. Sono invece 138 i nuovi casi di contagio da COVID-19 registrati in Italia ... Leggi su nextquotidiano

