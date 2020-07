L’Ocse avverte l’Italia: verso quote di disoccupazione record. La priorità? «Subito aiuti per assumere giovani» (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioAncora orizzonti bui quelli disegnati dall’Ocse, l’organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica che ha presentato a Parigi le Prospettive sull’Occupazione 2020. La disoccupazione nei Paesi che ne fanno parte raggiungerà un livello record entro la fine del 2020 a causa della crisi da Coronavirus, salendo al 9,4% nel quarto trimestre. La percentuale inizierà a diminuire solo nel 2021. Per quanto riguarda l’Italia, Paese in cui la disoccupazione a febbraio 2020 era ancora ben al di sopra del livello pre-crisi del 2008, si dovrebbe raggiungere il 12,4% a fine 2020, «cancellando quattro anni di lenti miglioramenti». Nonostante la serie di misure «senza precedenti prese per aiutare le imprese, i lavoratori e le loro famiglie», le richieste di sussidio di ... Leggi su open.online

