L'Ocean Viking "regala" 180 migranti all'Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Fausto Biloslavo La nave della francese Sos Mediterranée li porta a Porto Empedocle, non in Corsica L'Ong francese Sos Mediterranee della nave Ocean Viking ha fatto orecchie da mercante alla richiesta del Centro di soccorso Italiano (Mrcc) di sbarcare 180 migranti in Corsica. E ieri è tranquillamente approdata a Porto Empedocle. Dopo le 22 erano previsti gli esiti dei tamponi per il Covid-19 delle persone a bordo. L'Ong ha nascosto le notizie scomode, come la richiesta di Mrcc all'equivalente centro francese di La Garde per fare sbarcare i migranti partiti dalla Libia e raccolti in acque di soccorso maltesi. La Guardia costiera inserirà nell'informativa per la procura di Agrigento, solitamente restia a muoversi contro i talebani dell'accoglienza, anche i messaggi inviati via mail il 3 luglio ai francesi e in copia a Ocean Viking. I talebani ...

