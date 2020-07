Lo stop ai voli dal Bangladesh per il rischio focolai di Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) stop agli aerei dal Bangladesh, almeno per una settimana, almeno finché non si troverà un modo più sicuro per gestire le misure di sicurezza per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. La decisione è del ministro della Salute Roberta Speranza e arriva dopo che sul volo Dacca-Roma atterrato ieri a Fiumicino i positivi al Coronavirus erano 21. Lo stop ai voli dal Bangladesh per il rischio focolai di Coronavirus L’assessore laziale alla Sanità Alessio D’Amato lo ha definito senza troppi complimenti “una vera e propria bomba virale che abbiamo disinnescato con tempestività”, attraverso l’ordinanza firmata ieri dal governatore Nicola Zingaretti. Un provvedimento ad hoc per i voli speciali da Dacca autorizzati dall’Enac che di fatto blindava gli arrivi dal Paese asiatico – peraltro dirottati sul Terminal 5, non ... Leggi su nextquotidiano

